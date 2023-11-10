"Впечатляющий" зал, вероятно, принадлежавший королевской семье, обнаружен в Германии

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Археологи в Германии выявили остатки огромного зала, который, предположительно, использовалась королевской семьей около 3000 лет назад.

Фото: openverse by USACE Europe District is licensed under CC BY 2.0

Это масштабное сооружение, расположенное недалеко от современного Берлина, имеет размеры 31 на 10 метров, что делает его самым крупным известным древним зданием такого типа в этом регионе. Оно было построено между 10 и 9 веками до н. э. в период скандинавской бронзы (2200-500 годы до н. э.).

"Мы были поражены тем, насколько огромным должно было быть это сооружение", — сказал археолог Иммо Хеске из университета имени Георга-Августа в Геттингене, Германия, который обнаружил зал в марте вместе со своей командой.

Исследователи предполагают, что это здание служило королевским залом для собраний короля Хинца, предполагаемого правителя Пригница, северного округа Германии. По данным переведенной статьи в Spiegel Science, предполагается, что этот король был похоронен в золотом гробу, хотя информации о нем недостаточно, и его история остается загадкой.

Дополнительное изучение зала показало, что стены здания были построены с использованием деревянных досок, плетеной структуры и штукатурки из глины, крыша, вероятно, была покрыта соломой или тростником.

Из-за высоты здания в 7 метров исследователи полагают, что в нем, вероятно, было несколько этажей. Кроме основного зала археологи также обнаружили камин, расположенный в центре, а также миниатюрный сосуд, возможно, использовавшийся для религиозных ритуалов.

Это сооружение находится на том же участке, где в 1899 году рабочие случайно обнаружили кладбище во время строительства дороги. Всего лишь два других здания такого размера были найдены между Германией и Данией.

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