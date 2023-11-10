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Обнаруженное меловое морское чудовище названо в честь скандинавского змея, уничтожившего мир

2:11
Наука

Ученые дали древнему виду огромной морской ящерицы со "злобными бровями" и коротким хвостом имя Jörmungandr walhallaensis, в честь морского змея из скандинавской мифологии. Это устрашающее существо существовало около 80 миллионов лет назад в древнем море на территории современной Северной Дакоты.

Обнаруженное меловое морское чудовище названо в честь скандинавского змея, уничтожившего мир
Фото: openverse by Creator: Dmitry Bogdanov is licensed under CC BY 3.0

"Если бы вы надели ласты на комодского дракона и сделали его действительно огромным, он бы выглядел так", — заявила ведущая автор Амелия Зитлоу, постдокторант сравнительной биологии в аспирантуре Ричарда Гилдера Американского музея естественной истории.

В 2015 году Зитлоу и её коллеги обнаружили почти полный череп, челюсти, шейный отдел позвоночника и несколько позвонков длиной в 7 метров в Валгалле, Северная Дакота. Они описали это морское чудовище в статье, опубликованной в журнале "Бюллетень Американского музея естественной истории".

Исследование показало, что J. walhallaensis имела много общих черт с двумя другими известными мозазаврами: Clidastes, более мелким, и Mosasaurus, намного большим, которому предшествовал J. walhallaensis. Как и его гигантский родственник, J. walhallaensis жил в меловой период (примерно 145-66 миллионов лет назад) вместе с динозаврами и имел массивные ласты и "акульий хвост", который помогал ему плавать в воде. Также на его черепе был костный гребень, напоминающий "злобные брови".

Палеонтологи пока не пришли к единому мнению, насколько близко эти мозазавры связаны с ящерицами или змеями. Однако этот недавно описанный вид предоставляет исследователям дополнительную информацию об этих загадочных морских существах.

"По мере того как эти животные эволюционировали в гигантских морских монстров, они постоянно изменялись. Эта работа приближает нас к пониманию связей между всеми этими разнообразными формами", — сказала Зитлоу.

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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