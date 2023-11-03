Шимпанзе, аналогично людям, применяют географическое преимущество для улучшения своей позиции в территориальных конфликтах, сообщают РИА Новости со ссылкой на научный журнал PLOS Biology.
Ученые подчеркивают, что тактика ведения боевых действий является важным элементом эволюции человеческого интеллекта. Одной из таких тактик является использование географического преимущества в территориальных конфликтах. Этот метод считается одним из самых древних военных приемов в истории человечества, и до недавнего времени считалось, что только люди его применяют.
Ученые отслеживали перемещения шимпанзе в районах, которые они контролировали, а также в местах, где происходили конфликты с соседними группами. Оказалось, что шимпанзе в два раза чаще забирались на высокие точки, когда приближались к границам конкурирующей группы, чем когда двигались вглубь своей собственной территории.
Когда шимпанзе находятся на высоком месте, они ведут себя тихо и не охотятся за пищей. Эти факты свидетельствуют о том, что шимпанзе поднимаются на высоту, главным образом для изучения положения соперников, прежде чем вступить на их территорию.
Полученные результаты подтверждают, что использование географических особенностей шимпанзе помогает им собирать информацию о своих конкурентах и проводить соответствующие тактические действия.
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