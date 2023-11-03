PLOS Biology: Шимпанзе, подобно людям, используют высоты в войнах за территорию

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Шимпанзе, аналогично людям, применяют географическое преимущество для улучшения своей позиции в территориальных конфликтах, сообщают РИА Новости со ссылкой на научный журнал PLOS Biology.

Фото: Openverse by OctopusHat is licensed under CC BY-SA 2.0

Ученые подчеркивают, что тактика ведения боевых действий является важным элементом эволюции человеческого интеллекта. Одной из таких тактик является использование географического преимущества в территориальных конфликтах. Этот метод считается одним из самых древних военных приемов в истории человечества, и до недавнего времени считалось, что только люди его применяют.

Ученые отслеживали перемещения шимпанзе в районах, которые они контролировали, а также в местах, где происходили конфликты с соседними группами. Оказалось, что шимпанзе в два раза чаще забирались на высокие точки, когда приближались к границам конкурирующей группы, чем когда двигались вглубь своей собственной территории.

Когда шимпанзе находятся на высоком месте, они ведут себя тихо и не охотятся за пищей. Эти факты свидетельствуют о том, что шимпанзе поднимаются на высоту, главным образом для изучения положения соперников, прежде чем вступить на их территорию.

Полученные результаты подтверждают, что использование географических особенностей шимпанзе помогает им собирать информацию о своих конкурентах и проводить соответствующие тактические действия.

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