В МГТУ имени Баумана разработают "Джихад-машину" для нужд СВО

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (МГТУ) возьмёт на себя разработку конструкторской документации для боевой "Джихад-машины", которую планируют производить в Чечне, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра промышленности и энергетики республики Адама Хакимова.

Фото: Wikipedia by A.Savin, WikiCommons

Это решение было принято в рамках задачи, поставленной главой Чеченской Республики, о создании легкой маневренной боевой машины для нужд СВО .

Соглашение о сотрудничестве было подписано с МГТУ имени Н.Э. Баумана, и оно предусматривает разработку необходимой технической документации. Дальнейшие этапы включают в себя масштабирование производства данной машины в Чеченской Республике.

В январе 2023 года чеченские власти объявили о переговорах о запуске производства лёгкого военного автомобиля на базе завода "Чеченавто". Этот автомобиль, получивший название "Джихад-машина", затем будет подвергнут испытаниям в Российском университете спецназа.

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