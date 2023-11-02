В Петербурге разработали дрон для поиска людей по крику

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из научно-образовательного центра "Математическая робототехника и искусственный интеллект" Санкт-Петербургского государственного университета разработали поисковой дрон, способный обнаружить человека, потерявшегося в лесу, по его крику, сообщают "Известия".

Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0

Для этой цели они установили на дрон акустическую систему, усилители и подобрали звук сирены таким образом, чтобы обеспечить максимальный охват территории при минимальном расходе энергии.

Директор научно-образовательного центра Константин Амелин рассказал, что для этой цели были опробованы различные звуки, такие как сирены пожарных и скорой помощи, звук часов Кремля и метроном. Однако разработчики остановились на очень громком звуке, который может распространяться на расстояние до 35 метров при высоте полета дрона в 50 метров.

Этот дрон с сиреной может быть полезен, если потерявшийся человек способен позвонить, но не знает свое местоположение. Спасатели могут запустить дрон с сиреной и путем связи с потерявшимся человеком узнать, слышит ли он звук сирены, усиливается ли он или угасает.

Тем не менее, часто случается так, что потерявшегося человека начинают искать, когда он уже не может связаться. В этом случае ученые сосредотачивают усилия на разработке способов выявления звуков, характерных для голоса человека, среди общего акустического фона. Для этой цели разрабатывается специальное программное обеспечение, которое способно выделять типичные звуки и обрабатывать данные.

Кроме того, проект предусматривает использование нескольких дронов одновременно. Эти дроны могут автоматически распределяться по территории и делить между собой область поиска и ресурсы. Для этого ученые разработали методы перепрошивки программы одного дрона другим в воздухе, не теряя при этом управления.

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