Названы новые функции в обновлённой версии Telegram

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Мессенджер Telegram обновился до версии 10.2, предоставив множество новых функций, которые подробно описаны на официальном сайте проекта, сообщает "Газета.Ru".

Фото: Openverse by Iron Man Records is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Ниже представлены основные обновления:

Одним из ключевых новшеств стали " Ответы 2.0 ". Эта функция позволяет процитировать конкретную часть сообщения, а не весь текст сообщения целиком. Кроме того, процитированная часть сообщения теперь выделяется цветным фоном с разнообразными узорами.

". Эта функция позволяет процитировать конкретную часть сообщения, а не весь текст сообщения целиком. Кроме того, процитированная часть сообщения теперь выделяется цветным фоном с разнообразными узорами. Еще одной новой возможностью стали " Цитаты в тексте сообщений ", которые позволяют оформить любой текст в виде цитаты и добавить несколько цитируемых фрагментов в одно сообщение.

", которые позволяют оформить любой текст в виде цитаты и добавить несколько цитируемых фрагментов в одно сообщение. "Настройки для ссылок" предоставляют возможность изменять формат предварительного просмотра гиперссылок в сообщениях. Теперь можно разместить предварительный просмотр над или под текстом сообщения, а также выбрать размер изображения в предварительном просмотре.

Кроме того, была расширена функциональность Stories, и теперь видеозаписи в этом формате можно перематывать. При съемке фото или видео с помощью селфи-камеры в этом режиме можно настроить тон и яркость подсветки экрана.

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