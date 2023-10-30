ФАС: три оператора связи сообщили об отмене платы за раздачу интернет-трафика

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Мобильные операторы "Мегафон", "Билайн" и Tele2 отменят плату за раздачу интернет-трафика, сообщила в понедельник, 30 октября, Федеральная антимонопольная служба в своем официальном Telegram-канале.

При этом, операторы называют различные сроки взимания денег за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Так "Мегафон" пошел на встречу пожеланием абонентов уже 23 октября, однако в течение месяца возможны технические сбои и неполадки.

Практически на месяц позже, с 22 ноября, оператор Теле2 отменит плату для новых абонентов, и только с 19 декабря раздача интернет-трафика станет бесплатной для всех клиентов.

В свою очередь, "Билайн" отменит плату до 1 декабря и только в отношении абонентов, которые подключены к тарифам с лимитированным выходим в интернет.

С компанией МТС дела обстоят сложнее. Именно этот оператор первым ввел платную раздачу трафика с телефонов апреле 2023 года и отказываться от этого не намерен.

"МТС уведомил ФАС об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов", — сообщает антимонопольное ведомство. Какие санкции будут приняты к оператору не сообщается.

Напомним, что с предписанием прекратить взимать с абонентов деньги за раздачу интернет-трафика ФАС обратился к "большой четверке" в сентябре этого года. На исполнение требованиям мобильным операторам отвели месяц.

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