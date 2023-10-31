Редкая золотая монета возрастом 2100 лет носит имя малоизвестного правителя доримской Британии

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Золотая монета, выкованная малоизвестным правителем древней Британии в период железного века и считавшим себя "могущественным, как бог", была обнаружена металлоискателем и продана на аукционе в Англии.

Фото: openverse by Lawrence OP is licensed under CC BY 2.0

Эта редкая находка была сделана в марте 2023 года в графстве Хэмпшир, и на аукционе, прошедшем 28 сентября, она была продано за 24 720 долларов США, как сообщил аукционный дом Spink.

На монете указано имя "Эсунертос", что можно перевести: "могучий, как бог Эсос". Это имя на галльском языке, который был широко распространен в этом регионе тогда, как отметил археолог Джон Силлс из Оксфордского университета, который исследовал монету перед ее продажей.

Датировка монеты приходится на период между 50 и 30 годами до нашей эры, после двух вторжений Юлия Цезаря в Британию, в период с примерно 55 по 54 год до нашей эры. Важно отметить, что эти вторжения не привели к установлению постоянного римского контроля над Британией. Римская империя достигла этого только после последнего вторжения, осуществленного императором Клавдием в 43 году нашей эры.

Силлс указывает, что монеты с именем Эсунертос были обнаружены всего три, все они в одном регионе. Это может свидетельствовать о том, что территория, на которой правил Эсунертос, включала часть современного западного Хэмпшира.

Исследователь Иан Лейнс, который работает в English Heritage, организации, занимающейся сохранением исторических памятников Великобритании, указывает на то, что политическая обстановка в Британии менялась после вторжений Цезаря и после завоевания Римом Галлии к 50 годам до н. э. Рим мог попытаться вторгнуться в Британию, создавая новые возможности и угрозы на политической карте того времени.

"Рим вмешивался в дела Британии, и британцы сталкивались с новыми возможностями и угрозами, вызванными изменением политического ландшафта на континенте. Новые политические лидеры могли появиться и исчезнуть в быстро меняющейся обстановке. Чеканка и выпуск монет могли быть механизмом для расширения власти и влияния." — говорит Лейнс.

Таким образом, Эсунертос мог быть одним из таких лидеров, хотя мы, возможно, никогда не узнаем, называл ли он себя "королем". Его власть, вероятно, основывалась на связях, происхождении, земле и контроле над ресурсами, и остается загадкой, насколько популярным или харизматичным лидером он был, а также каким образом он управлял своей властью.

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