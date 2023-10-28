Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бородина — Собчак по поводу внешности: "Лучше твоей маски, где ты с четырьмя бровями, нет"
Концерты XOLIDAYBOY отменили после угрозы Мизулиной
Профессор Аверков: Курение — главная причина инфарктов, особенно в холодное время года
В Таиланде в ходе силового рейда задержаны российские туристы
Певец Ираклий Пирцхалава не помог задыхающемуся отцу в океане на шоу "Последний герой"
Астрономы обнаружили на Плутоне следы суперкриовулкана
Мать Андрея Бурковского опровергла слухи о сыновнем бегстве из России
Эксперт Самарцева рассказала, что нужно делать после покупки телефона
Члены ХАМАС назвали Россию ближайшим другом и заявили о готовности отпустить из плена граждан РФ

ScienceAlert: Учёные обнаружили каннабис в новом растении

1:33
Наука

Ученые обнаружили каннабидиол (CBD) — соединение конопли — в одном из распространенных бразильских растений, что открывает путь к созданию новых методов производства этого все более популярного вещества.

ScienceAlert: Учёные обнаружили каннабис в новом растении
Фото: Openverse by DonGoofy is licensed under CC BY 2.0

Исследовательская группа обнаружила его в плодах и цветках растения под названием Trema micrantha blume — кустарника, распространенного на большей части Южной Америки и часто считающегося сорняком. Молекулярный биолог Родриго Моура Нето (Rodrigo Moura Neto) из Федерального университета Рио-де-Жанейро сообщил об этом открытии в интервью AFP в июне.

CBD, который всё чаще используется для лечения таких заболеваний, как эпилепсия, хроническая боль и тревожность, является одним из основных активных компонентов конопли, наряду с тетрагидроканнабинолом (ТГК) — соединением, ответственным за психоактивные эффекты, связанные с употреблением конопли.

Химический анализ, проведенный Нето, подтвердил наличие в "Треме" CBD и, что примечательно, отсутствие ТГК. Это открывает перспективы получения нового обильного источника CBD без юридических и нормативных проблем, связанных с каннабисом, который по-прежнему запрещен во многих регионах, включая Бразилию.

Нето намерен расширить свои исследования, чтобы определить наиболее эффективные методы извлечения CBD из "Тремы" и оценить его эффективность у пациентов с заболеваниями, которые в настоящее время лечатся каннабисом.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

КОНОПЛЯ - Сельхозкультура №1 в СССР и Российской Империи. КТО ЕЁ ЗАПРЕТИЛ? - Документальный фильм
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Внук Аллы Пугачевой закричал кричит от страха в США

Внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, уже год проживает в Соединенных Штатах, но признается, что скучает по России.

Внук Пугачёвой ищет острые ощущения в США, но сталкивается с паранойей
Юрий Антонов назвал отъезд Пугачёвой из Израиля "личной историей" певицы
Юрий Антонов считает, что вмешиваться в личную жизнь Пугачёвой не следует
Кровь стала густой: врачи назвали ошибку в питании, которая уносит жизни
Перелом у Авдеевки произошёл: российские бойцы уверены в победе
Словакия прекратила помощь Украине: чего ожидать? Андрей Николаев Когда-то Шпицберген был русским Сергей Лебедев Европарламент и СБ ООН разбираются с Сербией из-за Косова Михаил Плисюк
Дочь Боярского Елизавета разделась для карьеры
Две недели в коме: куда пропал звезда "Брата-2" Александр Дьяченко
Исследователи поймали неизвестный сигнал глубоко под землей
Исследователи поймали неизвестный сигнал глубоко под землей
Последние материалы
ScienceAlert: Учёные обнаружили каннабис в новом растении
Профессор Аверков: Курение — главная причина инфарктов, особенно в холодное время года
В Таиланде в ходе силового рейда задержаны российские туристы
Певец Ираклий Пирцхалава не помог задыхающемуся отцу в океане на шоу "Последний герой"
Астрономы обнаружили на Плутоне следы суперкриовулкана
Мать Андрея Бурковского опровергла слухи о сыновнем бегстве из России
Эксперт Самарцева рассказала, что нужно делать после покупки телефона
Члены ХАМАС назвали Россию ближайшим другом и заявили о готовности отпустить из плена граждан РФ
NYT: на Украине от отчаяния создают импровизированные системы ПВО
Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей Skoda: Superb, Yeti и Octavia
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников