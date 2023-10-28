ScienceAlert: Учёные обнаружили каннабис в новом растении

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Ученые обнаружили каннабидиол (CBD) — соединение конопли — в одном из распространенных бразильских растений, что открывает путь к созданию новых методов производства этого все более популярного вещества.

Фото: Openverse by DonGoofy is licensed under CC BY 2.0

Исследовательская группа обнаружила его в плодах и цветках растения под названием Trema micrantha blume — кустарника, распространенного на большей части Южной Америки и часто считающегося сорняком. Молекулярный биолог Родриго Моура Нето (Rodrigo Moura Neto) из Федерального университета Рио-де-Жанейро сообщил об этом открытии в интервью AFP в июне.

CBD, который всё чаще используется для лечения таких заболеваний, как эпилепсия, хроническая боль и тревожность, является одним из основных активных компонентов конопли, наряду с тетрагидроканнабинолом (ТГК) — соединением, ответственным за психоактивные эффекты, связанные с употреблением конопли.

Химический анализ, проведенный Нето, подтвердил наличие в "Треме" CBD и, что примечательно, отсутствие ТГК. Это открывает перспективы получения нового обильного источника CBD без юридических и нормативных проблем, связанных с каннабисом, который по-прежнему запрещен во многих регионах, включая Бразилию.

Нето намерен расширить свои исследования, чтобы определить наиболее эффективные методы извлечения CBD из "Тремы" и оценить его эффективность у пациентов с заболеваниями, которые в настоящее время лечатся каннабисом.

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