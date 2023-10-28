ScienceAlert: в Финляндии зомби помогли учёным смоделировать пандемию

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Финляндии используют потенциально вымышленную, но поучительную модель, чтобы получить представление о распространении патогенов. В частности, они изучают поведение нежити — этих жутких существ с ненасытным аппетитом к человеческому мозгу, более известных как зомби.

Фото: Openverse by Ian Aberle is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

По мнению учёных, эта инициатива, ориентированная на анализ индивидуальных взаимодействий, а не на широкие популяционные модели, может дать ценную информацию для подготовки к будущим пандемиям.

Группа под руководством математика Паулины Ильмонен (Pauliina Ilmonen) из Университета Аалто провела моделирование вспышки зомби, изменяя различные параметры, чтобы предсказать, как чума нежити будет распространяться по территории Финляндии. Хотя полные результаты еще не опубликованы, первые результаты позволяют сделать ряд интригующих выводов.

Если в Хельсинки появился всего один зомби, то в течение семи часов необходимо принять срочные меры: либо уничтожить инфицированного, либо ввести карантин в масштабах города. После этого, по мнению исследователей, вопрос о том, когда зомби заполонят всю страну, является лишь вопросом времени.

Использование вымышленных сценариев для раскрытия динамики распространения чумы — не совсем новая концепция. Даже видеоигра Plague Inc. была использована в качестве инструмента для изучения пандемии COVID-19.

Тем не менее, создание реалистичной симуляции остается удивительно сложной задачей.

Теперь, когда исследовательская группа продемонстрировала эффективность моделирования, она считает, что этот подход может быть адаптирован для других регионов.

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