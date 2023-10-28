Google заплатил более $26,3 млрд, чтобы стать основным поисковиком на смартфонах

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2021 году Google выплатила $26,3 миллиарда другим компаниям за то, чтобы стать стандартной поисковой системой в веб-браузерах и мобильных устройствах, сообщает Bloomberg, ссылаясь на слова Прабхакара Рагхавана, высшего менеджера компании, который выступил в суде во время антимонопольного процесса между Минюстом США и Google.

Фото: Openverse by The Logo Smith is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

По словам представителя компании, доход от рекламы поисковика составил $146,4 миллиарда в 2021 году. Рагхаван подчеркнул, что расходы на установку поисковика по умолчанию стали крупнейшей статьей расходов для компании, сообщает РБК.

Google попыталась оспорить раскрытие этих цифр, считая, что это может навредить будущим сделкам. Однако судья Амит Мехта постановил, что суммы должны быть раскрыты.

В октябре 2020 года Минюст США решил подать иск против материнской компании Google, Alphabet Inc., обвиняя ее в настройке поисковика по умолчанию. Министерство обвинило корпорацию в заключении соглашений, которые препятствовали конкурентам в этой сфере.

Согласно данным властей США, Google выплачивала производителям мобильных телефонов, операторам связи и интернет-браузерам, включая Safari от Apple Inc. В Google считают иск "глубоко ошибочным".

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

История Google и Nexus — неизвестные факты!