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Google заплатил более $26,3 млрд, чтобы стать основным поисковиком на смартфонах

1:31
Наука

В 2021 году Google выплатила $26,3 миллиарда другим компаниям за то, чтобы стать стандартной поисковой системой в веб-браузерах и мобильных устройствах, сообщает Bloomberg, ссылаясь на слова Прабхакара Рагхавана, высшего менеджера компании, который выступил в суде во время антимонопольного процесса между Минюстом США и Google.

Google заплатил более ,3 млрд, чтобы стать основным поисковиком на смартфонах
Фото: Openverse by The Logo Smith is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

По словам представителя компании, доход от рекламы поисковика составил $146,4 миллиарда в 2021 году. Рагхаван подчеркнул, что расходы на установку поисковика по умолчанию стали крупнейшей статьей расходов для компании, сообщает РБК.

Google попыталась оспорить раскрытие этих цифр, считая, что это может навредить будущим сделкам. Однако судья Амит Мехта постановил, что суммы должны быть раскрыты.

В октябре 2020 года Минюст США решил подать иск против материнской компании Google, Alphabet Inc., обвиняя ее в настройке поисковика по умолчанию. Министерство обвинило корпорацию в заключении соглашений, которые препятствовали конкурентам в этой сфере.

Согласно данным властей США, Google выплачивала производителям мобильных телефонов, операторам связи и интернет-браузерам, включая Safari от Apple Inc. В Google считают иск "глубоко ошибочным".

 

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История Google и Nexus — неизвестные факты!
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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