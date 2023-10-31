В Испании нашли украшенную 2000-летнюю римскую сандалию

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Тысячи лет назад в Римской Испании человек очищал колодец, когда одна из его кожаных сандалий случайно скользнула с его ноги. Сейчас, спустя две тысячи лет, археологи обнаружили эту утерянную обувь чистильщика колодца.

Фото: openverse by pedrosimoes7 is licensed under CC BY 2.0

Это открытие было сделано археологами летом в ходе раскопок римского поселения на севере Испании, известного как Лукус Астурум (современное название Луго де Льянера). По информации испанской газеты El País, исследователи прибегли к использованию блочной системы и безопасно достигли глубин, покрытых камнями, внутри колодца. Там им удалось обнаружить роскошно украшенную римскую сандалию, погребённую в грязи на глубине около 3 метров ниже поверхности земли.

Археологи поражены искусством и деталями обуви, особенно её подошвой, которая украшена различными узорами и сделана из темно-коричневой кожи.

Сандалия хорошо сохранилась благодаря наличию грязи в колодце, что является редким для данного региона, особенно с учетом ее материала — органической кожи.

"В Испании и в других частях Римской империи условия для сохранения органических материалов в таком отличном состоянии действительно редко встречаются. В данном случае, благодаря анаэробным условиям в колодце, все органические материалы остались нетронутыми в течение 2000 лет из-за отсутствия кислорода", — высказалась Эсперанса Мартин Эрнандес, главный археолог из Dolabra Arqueológica, руководивший раскопками.

Помимо сандалии, в колодце были найдены и другие интересные артефакты, такие как керамические горшки, семена, орехи, ракушки, металлическое кольцо, ожерелье, бусы и бронзовый сосуд.

Археологи также смогли восстановить несколько мусорных куч дома, что позволило им более полно представить предметы быта жителей дома включая стеклянную посуду, галльскую и латиноамериканскую столовую посуду, южно-галльскую тонкостенную керамику, огнеупорную посуду, местную керамику, ювелирные изделия, монеты и рабочие инструменты. Всё это даёт нам ценную информацию о том, каким был жизненный стиль дома в ранней имперской эпохе.

Хотя исследователи пока не могут точно определить, кто были жители этого дома, Эсперанса Мартин Эрнандес считает, что это были люди с высоким уровнем дохода, так как найденные материалы свидетельствуют о высоком уровне торговли.

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