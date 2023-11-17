Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Найден новый способ выявления болезней Альцгеймера и Паркинсона
Зеленский предупредил украинцев: зима будет трудной, так как Россия накапливает ракеты
Хорошо, что Ефремов за решёткой, заявил его крёстный
Украинские беженцы из Польши бегут в Германию или уезжают домой
ЦБ России заявил, что у него нет казначейских обязательств США
Под Антарктидой обнаружили "призрак" древнего речного ландшафта
Главу Коми возмутил отказ перевозчиков вешать в транспорте наклейки за СВО: вдруг стекло разобьют
TourDom: туры в Грузию выросли тысячекратно
В Красноярске недовольны работой Wildberries из-за товаров плохого качества

Кристалл для искривления траектории света: инженеры смоделировали процессы в чёрной дыре

3:00
Наука » Технологии

Новый кристалл, используемый японцами, способен изменять направление света, аналогично воздействию чёрной дыры, что вызывает отклонение света от его обычного прямого пути. Согласно исследованию, опубликованному 28 сентября в журнале Physical Review ,это феномен, называемый "псевдогравитацией". Его можно применять в технологии 6G для беспроводной связи следующего поколения с высокой скоростью передачи данных. Этот кристалл имитирует поведение света вблизи чёрных дыр и других сверхплотных космических объектов, что также делает его полезным инструментом для исследования квантовой гравитации, теории, объединяющей квантовую механику и теорию относительности Эйнштейна.

Кристалл для искривления траектории света: инженеры смоделировали процессы в чёрной дыре
Фото: openverse by MattysFlicks is licensed under CC BY 2.0

Согласно теории относительности, гравитация влияет на свет и другие электромагнитные волны, что приводит к явлению гравитационного линзирования. Астрономы часто используют это явление для изучения массивных космических объектов, таких как квазары. Реплицировать этот эффект в лабораторных условиях сложно из-за необходимости большой массы, но учёные давно предполагали, что можно имитировать его, используя кристаллические материалы.

Для достижения этой цели в Японии профессор аспирантуры инженерного факультета Университета Тохоку Кёко Китамура и её коллеги начали с фотонных кристаллов, которые представляют собой кристаллические структуры, способные замедлять свет и расположенные в регулярной сетке. Эти кристаллы были постепенно искажены путем нарушения их кристаллической решетки, после чего через них были проведены лучи света, и было зафиксировано, как свет изменяет своё направление.

"Мы разработали метод преломления света внутри определенных материалов, аналогичный воздействию гравитации на объекты", — отметил Китамура.

Манипуляция светом таким образом представляет один из потенциальных путей развития коммуникационных технологий следующего поколения, которые требуют передачи данных в терагерцовом диапазоне или даже выше 100 гигагерц. (Максимальная частота 5G технологии составляет 71 гигагерц.) Исследователи считают, что креативное управление светом может помочь достичь этих частот. Этот новый материал также может найти применение в научных исследованиях.

"С точки зрения науки результаты показывают, что фотонные кристаллы могут эмулировать гравитационные эффекты, что открывает новые горизонты в области физики гравитонов", — говорится в заявлении Масаюки Фуджита, доцента Университета Осаки в Японии.

Гравитон - это гипотетическая квантовая частица, которая передает гравитационную силу. На данный момент такая частица не была наблюдена, и ученые еще не установили ее физические свойства.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

На что способны чёрные дыры?
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Почему устроивший встречу с Ургантом профессор уволен, объяснили в МГИМО

В пресс-службе МГИМО объяснили, почему профессор Юрий Кобаладзе лишился должности после встречи студентов с Иваном Ургантом.

В МГИМО рассказали о причинах увольнения профессора Колабадзе после встречи студентов с Ургантом
Оборона Авдеевки "посыпалась", паникуют украинские источники
Авдеевка "посыпалась", ВС РФ могут взять всю левобережную Украину
Размазывает кровавые сопли: на что пошла уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова Telegraph и AlM: Киев думает о контрнаступе 3.0, а нужно - о разделе Украины Олег Володин
Уволенный из-а Урганта префессор МГИМО состоит в звании генерал-майора СВР
Врач назвал россиянам еду, которая сжижает кровь
Врачи назвали ошибки по утрам, которые делают кровь густой
Врачи назвали ошибки по утрам, которые делают кровь густой
Последние материалы
В Красноярске недовольны работой Wildberries из-за товаров плохого качества
Доктор Мясников рассказал, сколько раз нужно ходить в туалет
Science Advances: учёные обнаружили вещество, улучшающее память
Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН
Украина получит очередной пакет военной помощи от Финляндии
Охлобыстин поделился пророчествами старцев о войне России и Китая
Архитектор объяснил, как из-за перепланировки может рухнуть дом
BMC: кофе снижает риск заражения коронавирусом
SpringerLink: низкоуглеводная диета нормализует уровень сахара в крови
Симптомы, требующие внимания: когда стоит сдать анализ на глюкозу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников