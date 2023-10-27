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Ученые разработали вакцину от кокаиновой зависимости

1:17
Наука

Ученые из Минас-Жерайса в Бразилии разработали новое средство для борьбы с наркозависимостью, которое предотвращает возникновение приятных ощущений после употребления кокаина и его более сильного производного, крэка. Эту информацию сообщает издание Daily Mail.

Созданный препарат, получивший название Calixcoca, уже прошел успешные испытания на мышах. Он стимулирует иммунную систему организма, блокируя воздействие наркотических веществ на мозг человека и препятствуя появлению эйфории, галлюцинаций и изменения нервной активности.

Механизм действия вакцины заключается в том, что она побуждает иммунную систему организма производить антитела, которые связываются с молекулами наркотических веществ в крови. Это делает эти молекулы слишком крупными, чтобы проникнуть в мезолимбический путь мозга, который известен как система вознаграждения.

На данный момент ученые занимаются определением оптимальной дозировки вакцины. Затем препарат будет подвергнут испытаниям на людях. Ученые отмечают, что более трех тысяч человек выразили желание стать добровольцами для участия в клинических исследованиях этого препарата.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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