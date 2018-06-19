Российский робот "Уран-9" станет еще сильнее

Десятитонный боевой робот "Уран-9" будет усовершенствован. Такую задачу поставили перед собой специалисты третьего центрального НИИ Минобороны. Робот создан для того, чтобы штурмовать объекты и укрепленные районы.



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После экспертного анализа работы машины в ходе сирийских операций было решено акцентировать внимание на ряде параметров: управление, мобильность, огневая мощь, функции наблюдения и разведки. В настоящее время робот не может и стрелять, и двигаться, это большой недостаток машины.

"Уран-9" может "видеть" на расстоянии 2 километров, этого, по мнению военных, недостаточно. Еще одним нюансом является управление. Для этого машина должна быть в зоне видимости, такая особенность отличает наземные дроны от их "летающих" коллег. Вторыми управляют с помощью спутниковой связи, а значит человек может находиться в сотне километров. На земле сигналу мешают строения.

Заключение специалистов таково: машина принесет наибольшую пользу на ровной поверхности, где связь качественна. В этом контексте следует заметить, что "Уран-9" оснащен 30-миллиметровой пушкой, крупнокалиберным пулеметом, противотанковыми ракетами и противовоздушным РК "Игла".