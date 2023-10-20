SciRep: грязевое озеро на экваторе Марса может скрывать следы древних организмов

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские исследователи в области планетологии из Института планетарных наук, расположенного в штате Аризона, выявили потенциальное место на Марсе, где могли сохраниться следы жизни. Это место находится на экваториальном плато Окси-Палус, и конкретно, это пересохшее грязевое озеро на Красной планете. Это исследование было опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep), сообщает Газета. Ru.

Фото: Openverse

"Хотя озера и грязевые вулканы Марса уже изучались ранее, наше исследование представляет собой первый всесторонний анализ, который специально сосредотачивается на предполагаемом грязевом озере." — заявил один из главных авторов исследования, Алексис Родригес.

Ученые полагают, что примерно 3,7 миллиарда лет назад поверхностные воды Марса замерзли из-за истончения атмосферы и охлаждения поверхности. Однако внутри планеты грунтовые воды могли оставаться в жидком состоянии, и, возможно, в них могли существовать микроорганизмы.

Примерно 3,4 миллиарда лет назад система водных горизонтов Марса разрушилась, вызвав огромные наводнения и выбросив наружу горные отложения. Это событие привело к формированию так называемого хаотического ландшафта, представляющего собой смесь гор, разрушенных кратеров и неровных долин. В середине этого хаоса можно увидеть признаки поднятия грунтовых вод.

Согласно моделям, разработанным исследователями, эти отложения могут содержать следы бывших организмов.

Ученые надеются подтвердить свои гипотезы, отправив исследовательское оборудование на Окси-Палус в рамках будущих миссий на Марс.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Почему марс умер, а земля живет