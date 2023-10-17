В Амстердаме выяснили, что при подбрасывании монеты орёл выпадает чаще решки

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Научные исследования, проведённые учёными из Амстердамского и Корнельского университетов, демонстрируют, что вероятность выпадения решки при подбрасывании монетки немного ниже, чем орла. Эти результаты опубликованы в журнале Cornell University.

Фото: Openverse

Согласно данным исследования, вероятность выпадения орла составила 50,8%, в то время как решка выпала в 50% случаях. Учёные провели эксперимент, подбросив монетку 350 757 раз. Результаты показали, что когда монетка изначально находилась орлом вверх, вероятность того, что она приземлится в том же положении, немного выше.

Научные исследователи объявили, что причиной такого отклонения являются механические и физические факторы, включая вращение монетки вокруг её оси. Кроме того, начальное положение монеты, то есть какой стороной она лежит вначале, также оказывает влияние на результаты.

Исследования подвергают сомнению классическую теорию вероятности. Кроме того, поведение монеты также идёт вразрез со Священным Писанием, которое называет бросание жребия решением бога.

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