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ИИ ускоряет идентификацию типа опухоли головного мозга

2:21
Наука

Каждый год в Нидерландах у 1400 взрослых и 150 детей выявляют опухоль в головном или спинном мозге. Хирургическое вмешательство часто является первым этапом лечения. Однако в настоящее время нейрохирурги не всегда могут точно определить тип опухоли и ее агрессивность во время операции. Точный диагноз, как правило, становится доступен только спустя неделю после операции, когда проводится анализ опухолевой ткани патологоанатомом.

ИИ ускоряет идентификацию типа опухоли головного мозга
Фото: openverse

Исследователи из UMC Utrecht разработали новый "алгоритм глубокого обучения", который значительно ускоряет процесс диагностики. Они использовали технологию секвенирования Nanopore, которая позволяет читать ДНК в реальном времени, и создали алгоритм, способный определить тип опухоли за 20-40 минут во время операции. Это позволяет хирургам скорректировать стратегию лечения намного быстрее.

"Это стало возможным благодаря финансированию фонда KiKa и обширному биобанку, который Центр Максима поддерживает уже много лет. Алгоритм был обучен и протестирован с использованием образцов ткани детей с опухолями головного мозга", — Бастиан Топс, руководитель лаборатории детской онкологии в Центре принцессы Максимы, объединил новые технологии и потребности операционных залов.

Этот метод уже используется в Центре Принцессы Максимы для определения хирургической стратегии у детей, а также будет внедрен в практику Амстердамского UMC для ускорения диагностики

"Анализ ДНК во время операции помогает предотвратить последующие хирургические вмешательства и связанные с ними риски и стресс для пациентов и их семей", — Элко Ховинг, детский нейрохирург и клинический директор отделения нейроонкологии в Центре Максима.

Чтобы расширить использование новой техники, понадобятся дополнительные исследования, включая добавление в алгоритм большего количества типов опухолей и сравнение результатов с более длительными методами в сотрудничестве с другими национальными центрами. Это позволит определить, способствует ли новый метод повышению качества жизни пациентов в долгосрочной перспективе.

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
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