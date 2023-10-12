Каждый год в Нидерландах у 1400 взрослых и 150 детей выявляют опухоль в головном или спинном мозге. Хирургическое вмешательство часто является первым этапом лечения. Однако в настоящее время нейрохирурги не всегда могут точно определить тип опухоли и ее агрессивность во время операции. Точный диагноз, как правило, становится доступен только спустя неделю после операции, когда проводится анализ опухолевой ткани патологоанатомом.
Исследователи из UMC Utrecht разработали новый "алгоритм глубокого обучения", который значительно ускоряет процесс диагностики. Они использовали технологию секвенирования Nanopore, которая позволяет читать ДНК в реальном времени, и создали алгоритм, способный определить тип опухоли за 20-40 минут во время операции. Это позволяет хирургам скорректировать стратегию лечения намного быстрее.
"Это стало возможным благодаря финансированию фонда KiKa и обширному биобанку, который Центр Максима поддерживает уже много лет. Алгоритм был обучен и протестирован с использованием образцов ткани детей с опухолями головного мозга", — Бастиан Топс, руководитель лаборатории детской онкологии в Центре принцессы Максимы, объединил новые технологии и потребности операционных залов.
Этот метод уже используется в Центре Принцессы Максимы для определения хирургической стратегии у детей, а также будет внедрен в практику Амстердамского UMC для ускорения диагностики
"Анализ ДНК во время операции помогает предотвратить последующие хирургические вмешательства и связанные с ними риски и стресс для пациентов и их семей", — Элко Ховинг, детский нейрохирург и клинический директор отделения нейроонкологии в Центре Максима.
Чтобы расширить использование новой техники, понадобятся дополнительные исследования, включая добавление в алгоритм большего количества типов опухолей и сравнение результатов с более длительными методами в сотрудничестве с другими национальными центрами. Это позволит определить, способствует ли новый метод повышению качества жизни пациентов в долгосрочной перспективе.
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