NASA: в образцах астероида Бенну нашли воду и органические молекулы

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представили данные о составе образцов, взятых с астероида Бенну в ходе миссии OSIRIS-REx и доставленных на Землю в конце сентября. Информация была опубликована на официальном сайте космического агентства, сообщает Газета. Ru.

Фото: https://ru.wikipedia.org/

Директор NASA, Билл Нельсон, отметил, что образец содержит значительное количество воды, углеродных материалов и органических молекул. Концентрация углерода в почве с астероида Бенну составила 4,7%.

"Образец OSIRIS-REx — это самый крупный образец астероида с высоким содержанием углерода, когда-либо привезенный на Землю, и он будет служить ключом для изучения происхождения жизни на нашей планете для будущих поколений", — отметил Билл Нельсон.

Главный научный сотрудник миссии OSIRIS-REx, Данте Лауретта, подчеркнул, что обнаруженная вода была внутри минералов, что подтверждает гипотезу о том, что вода могла попасть на Землю вместе с подобным астероидом.

Миссия автоматической станции OSIRIS-REx была запущена в 2016 году. Аппарат провел в космосе восемь лет и преодолел расстояние около 6,5 миллиарда километров.

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Грунт c астероида Бенну доставлен на Землю [новости науки и космоса]