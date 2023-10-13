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Потерянный континент привел к новому пониманию ученых о формировании суперконтинента Гондвана

2:54
Наука

"Потерянный континент" Зеландия, включающий Новую Зеландию и французские острова Новой Каледонии, впервые в мире был полностью нанесён на карту, что привело к новому пониманию ученых о ее формировании десятки миллионов лет назад.

Потерянный континент привел к новому пониманию ученых о формировании суперконтинента Гондвана
Фото: openverse

Континент, также известный как Те Риу-а-Мауи на маори, был признан континентом в 2017 году, и теперь является первым континентом, на карту которого полностью внесены данные о горных породах, вулканической активности и особенностях осадочных пород на его окраинах. Интересно, что несмотря на то, что Зеландия на 95% покрыта водой, и только около 5% ее территории поднимается над уровнем моря.

Общая площадь Зеландии составляет около 4,9 миллиона квадратных километров. В 2019 году ученые уже отразили геологические характеристики южной части Зеландии, которая составляет примерно 1,5 миллиона квадратных километров. Эти данные подтверждают, что Зеландия подвергалась растяжению, скручиванию и истончению, когда она отделилась от суперконтинента Гондвана между 60 и 100 миллионами лет назад.

Последнее исследование включило в себя маппинг подводных областей Северной Зеландии, находящихся между Новой Зеландией, Новой Каледонией и Австралией. Ученые обнаружили, что отделение Зеландии от Гондваны частично связано с гигантским вулканическим регионом с магматическими лавовыми породами, охватывающим всю границу между двумя сушами. Ник Мортимер, геолог из Института геологических и ядерных наук, сравнивает этот процесс с расплавленным тестом для пиццы, который выливается из трещин и разломов при растяжении и истончении континента.

"До сих пор роль магмы в процессе разрушения Гондваны была недооценена. Лавовые породы, простирающиеся на площади около 100 000 квадратных миль (250 000 квадратных километров) по всей Зеландии, что приблизительно соответствует площади Новой Зеландии, играют важную роль в этом процессе", — сказала Ванда Стратфорд, морской геофизик из Института геологических и ядерных наук.

Дополнительно, изучая образцы горных пород, собранные с морского дна вблизи Новой Каледонии, ученые обнаружили гранитный основной скелет возрастом от 100 до 250 миллионов лет, который простирается через средину Зеландии.

Карта Зеландии может помочь лучше понять ресурсы, окружающую среду и стихийные бедствия этого региона Новой Зеландии, по словам исследователей из Института геологических и ядерных наук (GNS Science)."

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
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