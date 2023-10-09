Пролетая по просторам Солнечной системы со скоростью 635 266 км в час, солнечный зонд НАСА Parker Solar Probe достиг принципиально нового рубежа, став самым быстрым из когда-либо созданных человеком объектов.
Это событие произошло 27 сентября во время 17-го оборота зонда вокруг Солнца. Основная задача зонда — сбор ценных данных об обжигающих солнечных ветрах, состоящих из заряженных частиц, и интенсивных магнитных силах, окутывающих ближайшую к нам звезду. Это достижение стало возможным спустя почти три года после установления предыдущего рекорда скорости — 586 863,4 км в час.
Для сравнения: на таких скоростях самолет может обогнуть Землю примерно 15 раз за один час или преодолеть расстояние от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса чуть более чем за 20 секунд.
Примечательно, что это достижение не только является рекордным по скорости, но и обеспечивает беспрецедентную близость зонда Parker Solar Probe к Солнцу, зависнув на высоте всего 7,26 млн. км над пылающим морем плазмы, составляющим поверхность звезды. Это можно сравнить с безопасным расстоянием от пылающего костра — достаточно близко, чтобы почувствовать жар, но достаточно далеко, чтобы не сгорели волосы.
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