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Длина пениса и тип оргазма: новое исследование о сексуальных предпочтениях женщин

1:00
Наука

Ученые из Университета Нью-Мексико провели исследование, которое показало, что женщины, предпочитающие более глубокую стимуляцию, чаще испытывают вагинальный оргазм, и это связано с длиной пениса партнера.

Длина пениса и тип оргазма: новое исследование о сексуальных предпочтениях женщин
Фото: Openverse

Однако другие виды оргазмов не зависят от этого фактора, согласно статье, опубликованной в журнале The Journal of Sexual Medicine (JSM).

Для исследования были опрошены 323 женщины о своей сексуальной жизни и сексуальных предпочтениях. Результаты показали, что вероятность вагинального оргазма увеличивается, когда пенис партнера длиннее среднего размера.

Авторы работы отмечают, что это исследование подчеркивает важность длины пениса в контексте достижения вагинального оргазма у женщин и предлагают провести будущие эксперименты для более глубокого понимания, как размер пениса влияет на удовлетворенность женщин и вероятность других видов оргазмов.

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ШИРИНА или ДЛИНА ПЕНИСА: что важнее для женщины? Ответ сексолога
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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