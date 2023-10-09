Длина пениса и тип оргазма: новое исследование о сексуальных предпочтениях женщин

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Университета Нью-Мексико провели исследование, которое показало, что женщины, предпочитающие более глубокую стимуляцию, чаще испытывают вагинальный оргазм, и это связано с длиной пениса партнера.

Фото: Openverse

Однако другие виды оргазмов не зависят от этого фактора, согласно статье, опубликованной в журнале The Journal of Sexual Medicine (JSM).

Для исследования были опрошены 323 женщины о своей сексуальной жизни и сексуальных предпочтениях. Результаты показали, что вероятность вагинального оргазма увеличивается, когда пенис партнера длиннее среднего размера.

Авторы работы отмечают, что это исследование подчеркивает важность длины пениса в контексте достижения вагинального оргазма у женщин и предлагают провести будущие эксперименты для более глубокого понимания, как размер пениса влияет на удовлетворенность женщин и вероятность других видов оргазмов.

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