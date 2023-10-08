В Испании обнаружили череп возрастом около 1800 с признаками опухоли головного мозга

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В ходе археологических исследований в Испании был обнаружен череп, принадлежащий периоду римской эпохи, который имел следы серьезной травмы и возможно указывал на наличие опухоли головного мозга. Тем не менее, существует разногласие во мнениях экспертов относительно наличия опухоли, и один из них считает выводы неоднозначными.

Фото: openverse

Этот череп был обнаружен в 2019 году в Сима-де-Марсенехас, на севере Испании. Его возраст датируется промежутком между 258 и 409 годами нашей эры, и предположительно, он принадлежал мужчине возрастом от 30 до 40 лет, который скончался, возможно, вскоре перед падением Западной Римской империи.

На внешней стороне черепа было обнаружено три повреждения, которые, по предположению, возникли до его смерти и, вероятно, были следствием одной или нескольких серьезных травматических воздействий. Внутри черепа также было обнаружено поражение, которое возможно свидетельствует о наличии менингиомы — опухоли головного мозга. Этот случай стал первым известным среди археологических находок на Пиренейском полуострове.

"Это открытие позволяет нам лучше понять состояние здоровья прошлых поколений и задает важные вопросы о способности человека выживать и качестве его жизни после подобных травм," — отметил главный автор исследования, Даниэль Родригес-Иглесиас.

Для создания 3D-модели как внешней, так и внутренней части черепа, исследователи использовали микрокомпьютерную томографию (микроКТ). Поверхностные повреждения были различной длины (от 0,7 до 1,8 см) и ширины (от 0,1 до 1,5 см) и находились на верхней части черепа, указывая на серьезные травмы, а не случайные повреждения.

Однако существуют разногласия относительно природы внутреннего повреждения, которое предположительно связано с менингиомой.

"Интерпретация этого повреждения как опухоли головного мозга неоднозначна," — Эксперт Кристиан Мейер, глава OsteoARC в Германии, который не участвовал в исследовании.

Авторы исследования признают неопределенность своей гипотезы и отмечают, что дальнейший анализ может дать более ясное представление о природе внутреннего повреждения.

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