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Ученые выявили опасное для жизни человека последствие одиночества

1:32
Наука

Исследование, проведенное американскими учеными, показало, что проживание в одиночестве более 15 лет может увеличить риск развития болезни Паркинсона у человека на 31% по сравнению с теми, кто живет не один. Исследование, основанное на данных 490 000 пациентов, предполагает, что эта связь между одиночеством и болезнью Паркинсона не связана с общими генетическими, клиническими или поведенческими факторами риска.

Ученые выявили опасное для жизни человека последствие одиночества
Фото: openverse.org

Профессор Анджелина Сутин из медицинского колледжа Флоридского университета объяснила, что одиночество может сделать мозг более восприимчивым к нейродегенерации, которая может привести к таким состояниям, как болезнь Альцгеймера или Паркинсона. Одиночество может усиливать нейродегенеративные процессы в головном мозге, приводя к гибели нейронов. Кроме того, уединенный образ жизни может способствовать негативным изменениям в метаболических, нервных и эндокринных функциях, таким как неправильное питание и ухудшение общего физического здоровья.

Кроме того, одиночество может оказывать пагубное воздействие на мозг, снижая ежедневную стимуляцию и активность. Таким образом, значимые социальные связи, любовь, дружба и взаимодействие в реальной жизни считаются важными факторами снижения риска развития болезни Паркинсона, поскольку они помогают поддерживать здоровье мозга и общее благополучие.

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ЧЕМ ОПАСНО ОДИНОЧЕСТВО?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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