Аппарат НАСА заснял пылевого дьявола на поверхности Марса

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Марсоход НАСА запечатлел редкие кадры высокого пылевого дьявола на поверхности Марса. По данным НАСА, этот пылевой вихрь оказался выше среднего торнадо в США и в пять раз выше Эмпайр-стейт-билдинга (американские СМИ обычно применяют подобные сравнения для понимания своей публикой).

Фото: openverse

Бурю марсоход заметил 30 августа, в 899-й день своей миссии на планете. Робот снимал пылевого дьявола в течение 84 секунд, когда он бушевал на вершине близлежащего хребта, находясь на расстоянии около 4 километров. Затем Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL) опубликовала в сети видео, показывающее это явление в 20-кратном замедлении.

Скорость движения высокого смерча составила около 19 км/ч, а его ширина — приблизительно 61 метр. Видео также показывает, что вихрь достиг максимальной высоты в 118 метров, хотя верхняя часть шторма не видна, что затрудняет точное измерение его высоты. Однако оценки исследователей указывают на чрезвычайно большую высоту этого явления.

"Мы не видим вершину пылевого дьявола, но тень, которую он отбрасывает, дает нам хорошее представление о его высоте. Большинство из них выглядят как вертикальные столбы. Если бы этот пылевой дьявол был настроен иначе, то его тень указывала бы на высоту около 2 км", — рассказал Марк Леммон, планетолог из Института космических наук в Боулдере, штат Колорадо, и член научной группы миссии Perseverance.

Пылевые вихри на Марсе образуются, когда поднимающиеся ячейки тёплого воздуха смешиваются с нисходящими столбами более холодного воздуха. Они также встречаются на Земле, особенно в сухих и пыльных местах, например, в Аризоне. Обычно они имеют ширину от 3 до 91 метров и высоту от 152-305 метров. На Марсе такие вихри в целом слабее и короче, чем на Земле, но данный пылевой дьявол оказался намного выше среднего торнадо в США, высота которых варьируется от 500 до 1500 метров.

Пока не до конца ясно, почему именно этот пылевой дьявол оказался таким высоким, однако в отличие от земных торнадо, на Марсе нет ничего, что могло бы ограничить его высоту.

Исследования показывают, что на Марсе ежедневно может возникать как минимум один пылевой смерч на квадратный километр, что соответствует приблизительно 145 миллионам в день. Поэтому пылевые дьяволы, скорее всего, играют важную роль в перемещении пыли по поверхности Марса.

Марсоходы Perseverance и Curiosity активно ищут пылевые вихри, так как они могут значительно влиять на марсианскую среду. В 2021 году марсоходы впервые зафиксировали звук пылевого дьявола, проходящего над ними, что помогло исследователям лучше понять этот процесс.

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Perseverance записал звук пылевой бури на Марсе. Послушайте как звучит вихрь на Красной планете!