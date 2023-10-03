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Профессор Альтштейн: открытие учёных Карико и Вайсмана позволили "обмануть" иммунитет

1:30
Наука

Биохимиков, удостоившихся Нобелевской премии по физиологии и медицине, наградили за особый подход к мРНК-вакцине против коронавируса. Об этом рассказал российский вирусолог, доктор медицинских наук и профессор Анатолий Альтштейн в беседе с Телеканалом "360".

Профессор Альтштейн: открытие учёных Карико и Вайсмана позволили "обмануть" иммунитет
Фото: CC BY 2.0

По его словам, Нобелевскую премию присудили не за создание самой вакцины, а за открытие и изучение мРНК-технологии.

"Эту (Нобелевскую премию — Прим. Ред.) дали за подход к этой вакцине, за научный результат, который показал, что если в мРНК заменить определённые нуклеотиды, <…> она становится безвредной. И тогда в неё можно включить ген, который кодирует антигены вируса, и получается вакцина. Это не за вакцину, это именно за открытие и исследование мРНК", — подчеркнул профессор.

Альтштейн также подчеркнул, что научные открытия награждённых биохимиков в определённом смысле позволили "обмануть" иммунную систему. Исследователи смогли доказать, что мРНК, модифицированная с заменёнными нуклеотидами, не распознается врождённым иммунитетом.

Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали венгерская учёная Каталин Карико и американский исследователь Дрю Вайсман. Их открытия оказали влияние на разработку эффективных вакцин на основе мРНК против COVID-19 во время пандемии.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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