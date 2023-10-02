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Инфекционист Вознесенский: иммуномодуляторы не могут заменить вакцинные препараты

1:51
Здоровье

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в РФ появилась информация о нехватке вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт". Российский инфекционист и кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и фтизиатрии ФГАОУ ВО Российский университет дружбы народов Минобрнауки России Сергей Вознесенский рассказал, как себя обезопасить от заражения COVID-19.

Инфекционист Вознесенский: иммуномодуляторы не могут заменить вакцинные препараты
Фото: "Бактерии под микроскопом" by Aleksadiz is licensed under CC BY 4.0.

Он отметил, что в мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения объявила официальное окончание пандемии коронавируса. Фактически с этого момента COVID-19 был переквалифицирован в разряд сезонных острых респираторных вирусных инфекций. В результате уровень заболеваемости различными ОРВИ, включая коронавирус, начал возрастать.

"В связи с этим и финансирование закупки вакцинных препаратов, во всяком случае в Росии, изменилось. Если в прошлый эпидсезон всё это осуществлялось за счёт федеральных средств, то на сегодняшний момент каждый субъект федерации и каждая частная компания, которая оказывает медицинские услуги по вакцинации населения, должна закупать все эти препараты самостоятельно", — поделился специалист в беседе с Телеканалом "360".

Инфекционист также подчёркивает, что иммуномодуляторы не могут заменить вакцинные препараты. Для защиты от COVID-19 и других респираторных инфекций Вознесенский рекомендует вакцинацию против гриппа, применение средств неспецифической профилактики (проветривание помещений, влажная уборка) и использование масок и других средств индивидуальной респираторной защиты в общественных местах.

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