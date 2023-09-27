Врач Еделев рассказал о пике заболеваемости коронавирусом

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно мнению доктора медицинских наук Дмитрия Еделева, текущая ситуация не требует обязательного ношения масок. В интервью "Радио 1" он подчеркнул, что в настоящее время уровень заболеваемости остается на некритическом уровне. Однако, рекомендуется использование масок для определенных социальных групп, включая работников социальных учреждений, торговли и медицинских организаций, а также для лиц, страдающих сахарным диабетом или имеющих хронические заболевания легких и сердца. Соблюдение социальной дистанции также остается важной мерой предосторожности.

Фото: openverse.org

Еделев отметил, что в настоящее время наблюдается увеличение числа заболеваний среди детей, и он ожидает пик заболеваемости примерно в середине или конце октября.

Ранее Всемирная организация здравоохранения описала новый штамм коронавируса как один из наиболее агрессивных. Этот подвид коронавируса был выявлен в июле 2023 года и представляет собой вариант "Омикрона", проявляющийся более тяжелыми симптомами и оставаясь опасным для всех возрастных групп.

Роспотребнадзор подчеркнул важность внимательного отношения к симптомам, таким как повышенная температура, общая слабость, заложенность носа, утрата аппетита и обоняния. Эти симптомы схожи с предыдущими вариантами коронавируса. При первых признаках болезни рекомендуется обратиться за медицинской помощью. Также сообщается о наличии таких симптомов, как кашель, проблемы с желудочно-кишечным трактом и головная боль.

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