Исследователи из Университета Колорадо (UCB) выяснили, что хроническая боль в спине может иметь исключительно "психологические корни". Авторы статьи в журнале JAMA Network Open сообщают, что две трети пациентов, участвовавших в сеансах психотерапии PRT, отметили значительное уменьшение боли.
Исследование включало более 150 взрослых с умеренной хронической болью в спине, которых разделили на две группы. Одна группа прошла психотерапию PRT, а другая получала стандартное лечение и плацебо-инъекции. В рамках PRT-психотерапии пациентам рассказывали, как мозг влияет на появление боли, помогали избавиться от страха боли и обсуждали негативные эмоции.
Две трети пациентов, прошедших психотерапию PRT, сообщили об отсутствии боли или ее существенном уменьшении, в то время как только 20% участников из группы, получавшей плацебо, отметили такие изменения.
Авторы подчеркивают, что их исследование демонстрирует важность обсуждения с пациентами причин возникновения боли и помощи им в понимании, что болевые ощущения связаны с мозгом.
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