Ученые из Фридманской школы диетологии и политики при Университете Тафтс (США) обнаружили, что потребление фруктов и овощей оказывает положительное воздействие на кардиометаболическое здоровье.
Эти продукты помогают нормализовать уровень сахара в крови, снижают артериальное давление и эффективны в борьбе с ожирением. Об этом сообщает SciTechDaily.
Исследователи проанализировали медицинские записи более 1800 детей и 2000 взрослых, находящихся в группе риска по кардиометаболическим заболеваниям и имеющих низкий доход. Все участники исследования были частью благотворительной программы организации Wholesome Wave, американской компании, которая нацелена на доступность здорового питания для людей с низким уровнем дохода. Участники, участвующие в исследовании, регулярно получали продуктовые карточки и использовали их для приобретения овощей и фруктов.
Результаты исследования показали, что у пациентов с диабетом уровень сахара в крови снизился на 0,3 пункта. Участники с гипертонией достигли нормализации артериального давления, снижая его на 5-8 миллиметров ртутного столба. У людей, страдающих ожирением, индекс массы тела также снизился.
Сенior-автор исследования, диетолог-эпидемиолог Фанг Фанг Чжан отметил, что продуктовые карточки оказались для участников стимулом начать употреблять более здоровую пищу. Диетолог пришел к выводу, что необходимо более широкое внедрение благотворительных программ данного вида.
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