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Экскурсовод планетария представил список уникальных астрономических событий осени 2023 года

3:45
Наука

В эту осень на небесах будут происходить уникальные астрономические события: Лунное затмение, противостояние Юпитера и кольцеобразное затмение Солнца. Экскурсовод томского планетария Евгений Парфенов рассказал Комсомольской правде – Томск о том, какие из этих явлений будут видимы для жителей Томска и какие нет.

Экскурсовод планетария представил список уникальных астрономических событий осени 2023 года
Фото: openverse

14 октября: Кольцеобразное затмение Солнца

Жители Томска, увы, не смогут наблюдать кольцеобразное затмение Солнца 14 октября. Чтобы увидеть это удивительное зрелище, им придется отправиться в США, Центральную Америку, Колумбию или Бразилию. В указанный день в 20:55 по московскому времени можно будет увидеть явление, называемое "огненным кольцом", которое возникает, когда Луна перекрывает центральную часть Солнца.

"Вот с этим мы сейчас мимо из-за очень маленькой зоны видимости — лишь сотни километров. И полоса всего тысяча-другая километров. А вот следующее Солнечное затмение, которое будет видно в Томске, придется на 2030 год", — уточнил астроном.

29 октября: Частичное Лунное затмение

В конце второго месяца осени ожидается частичное Лунное затмение, которое может быть названо "полутеневым" или "небольшим". Это явление будет видимо с территории Томска, хотя тень затмения затронет лишь часть Луны. Полное Лунное затмение будет видимо для томичей только через почти два года, в сентябре 2025 года.

3 ноября: Противостояние Юпитера

Евгений Парфенов объяснил, что Противостояние Юпитера происходит ежегодно, когда этот газовый гигант находится близко к Нептуну. В настоящее время Юпитер, самая крупная планета в Солнечной системе, виден на небе практически всю ночь. Жители Томска могут наблюдать его до рассвета. Это является самым ярким небесным объектом после Солнца, Луны и Венеры.

"В момент противостояния Юпитер на небе располагается строго напротив Солнца. Он становится чуть ближе к Земле, чем в соседние дни, выглядит поярче. Но это отличие глазу заметно мало", — поделился эксперт.

"Если в сентябре Юпитер появляется в зоне видимости не с самого начала темного времени суток, то к ноябрю, как раз ближе к противостоянию, он будет заметен строго всю ночь: появляться с заходом Солнца и с его восходом заходить. Зимой потихоньку сдвинется на вечер", — сказал Евгений.

Появление Нептуна

Некоторые жители Томска утверждают, что в настоящее время они видят самую дальнюю планету Солнечной системы, Нептун. На самом деле период его видимости на небе довольно продолжителен, и астроном утверждает, что это небесное тело можно наблюдать практически на протяжении всей осени.

"Как минимум, сентябрь, но и в октябре тоже видно. Потом Нептун будет немного удаляться, видимость смещаться на вечер с утреннего времени. Наблюдать за ним сможем даже зимой, но к ее концу для этого останется лишь непродолжительное вечернее время. В марте Нептун полностью уйдет", — сказал Парфенов.

Нептун выглядит практически как звезда, и для отличения от нее потребуется телескоп с большим увеличением, но не все телескопы обладают такой возможностью. Поэтому, согласно астроному, Нептун не привлекает сильного внимания для наземных наблюдений.

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Обзор самых важных Астрономических событий 2023 года
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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