JSMT: психологи назвали 14 причин, из-за которых порнография может довести пару до разрыва

2:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские психологи провели анализ отношений в парах и выявили факторы, которые могут привести к конфликтам в семье из-за порнографии. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Sex and Marital Therapy (JSMT).

Фото: "Eskimo Kiss" by Tela Chhe is licensed under CC BY 2.0.

Учёные из Университета Боулинг-Грин в штате Огайо выяснили, что существует 14 основных аспектов, которые могут вызвать разногласия между партнёрами из-за просмотра порнографического контента. Психолог Камилла Хоугланд отметила, что одной из главных причин конфликтов в семье, связанных с порнографией, является то, что один из партнёров рассматривает это как измену.

Исследование также выявило, что религиозные убеждения могут вызвать конфликты в паре из-за порно. Возникают вопросы, связанные с равенством полов и семейными ценностями, а также убеждениями о том, что порнография часто представляет сексуальность в негативном контексте.

Также появляются страхи относительно возможной зависимости от такого контента и беспокойство о его отрицательном влиянии на психическое состояние. Некоторые люди рассматривают порнографию как форму эксплуатации и испытывают нетерпимость к показанному в ней поведению. Их также могут беспокоить возможные негативные последствия на мужчин и детей. Кроме того, порнография иногда вызывает дискомфорт из-за демонстрации сцен секса и наготы. Многие люди морально не одобряют порнографию, рассматривая её как неестественное и извращенное явление, что может вызывать отвращение к ней.

Учёные рекомендуют честный диалог между партнёрами как лучший способ решения разногласий по поводу просмотра "взрослого" контента. Пары должны обсудить различия во взглядах и избегать осуждения партнёра из-за его убеждений. Считается, что откровенные разговоры и взаимопонимание сделают отношения более крепкими и доверительными.

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