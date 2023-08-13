Ученые перечислили признаки здоровой порнографии

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Исследователи из Сиднейского университета (Австралия) определили критерии, по которым можно выявить порнографию, не наносящую вреда здоровью. В некоторых случаях потребление материалов для взрослых может привести к компульсивному сексуальному поведению, неудовлетворенности своим телом и нереалистичным представлениям о сексе.

Фото: pixabay. com

Кроме того, порнография может одобрять насилие над женщинами, говорится в докладе университета, на который ссылается "Газета.ру". Ученые предлагают, чтобы избежать негативных последствий от употребления порнографии, отдавать предпочтение материалам, соответствующим определенным критериям.

Во-первых, при производстве фильма должны соблюдаться этические нормы. Во-вторых, важно, чтобы были показаны различные типы тела участников сексуальных актов. Третий критерий — отсутствие принуждения к сексу: партнеры должны открыто выражать свое согласие. Кроме того, в фильме должны быть показаны различные сексуальные практики, направленные на достижение оргазма.

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