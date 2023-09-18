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Задержки в поставках iPhone 15 из-за производственных проблем

1:24
Наука

Мин-Чи Ко заявил, что Apple еще не решила некоторые производственные проблемы. Из-за этого корпорация не сможет наладить постоянные поставки топовых смартфонов новой серии iPhone 15.

Задержки в поставках iPhone 15 из-за производственных проблем
Фото: "Apple Inc." by marcopako  is licensed under CC BY-SA 2.0.

При этом аналитик опроверг, что задержки в продаже связаны с высоким спросом на модели iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. По его словам, спрос на актуальные модели остался примерно на том же уровне, что и на iPhone 14 Pro и 14 Pro Max в 2022 году. Мин-Чи Ко отметил, что проблемы связаны именно с самими дорогими девайсами серии — базовые iPhone 15 и 15 Plus не пропали из продажи.

Согласно сайту Apple, при предзаказе iPhone 15 пользователь из США может получить его 22 сентября — в день старта продаж. Однако если заказать топовый iPhone 15 Pro Max, то компания привезет устройство в течение 6-7 недель — то есть до конца октября или начала ноября.

Впервые о том, что выход самого дорогого флагмана Apple в продажу может задержаться из-за проблем на производстве, Мин-Чи Ко заявил в конце августа. Специалист рассказал, что проблемы заключаются в "высокой сложности обработки и значительных изменениях конструкции во время разработки".

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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