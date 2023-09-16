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Вещество, разрушающее гормоны, было обнаружено у 92% европейцев

1:42
Наука

Бисфенол А (BPA), гормонально-деструктивный химикат, обычно используемый в упаковке пищевых продуктов, обнаружен в организме почти всех европейцев, что вызывает опасения по поводу потенциального риска для здоровья, говорится в сообщении Европейского агентства по окружающей среде.

Вещество, разрушающее гормоны, было обнаружено у 92% европейцев
Фото: Openverse

Агентство сообщило о результатах недавней исследовательской инициативы HBM4EU, финансируемой в рамках программы Horizon 2020, в ходе которой были проанализированы уровни содержания химических веществ в организме европейских граждан. Исследование показало, что BPA присутствовал в моче 92% взрослых участников из 11 европейских стран.

Европейское агентство по окружающей среде обратило внимание на то, что в этих 11 странах доля взрослых, превышающих рекомендуемый максимальный уровень содержания BPA, определенный Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов (EFSA) в апрельском обзоре, варьировалась от 71 до 100%.

Несмотря на то, что десять лет назад в Европе, США и других странах было запрещено использование BPA в детских бутылочках, он по-прежнему используется при производстве пластмасс, применяемых для упаковки некоторых продуктов питания и напитков. Таким образом, большинство людей потенциально подвергаются воздействию этого химического вещества при употреблении пищи и напитков.

Многочисленные исследования указывают на связь между BPA и различными заболеваниями, связанными с нарушением гормонального фона, в том числе раком молочной железы и бесплодием.

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Чем опасен бисфенол А (BPA), который повсюду🧐
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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