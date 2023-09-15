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Создана вакцина от алкоголизма, обещающая избавить от зависимости

1:29
Наука

Ученые в Соединенных Штатах разработали вакцину от алкоголизма, способную помочь избавиться от опасной зависимости всего за один прием. Их научное исследование опубликовано в журнале Nature Medicine.

Создана вакцина от алкоголизма, обещающая избавить от зависимости
Фото: openverse

За ощущение удовольствия в организме человека отвечает гормон дофамин, который также известен как "гормон радости". При употреблении алкоголя его уровень повышается, что приносит человеку удовольствие. Однако со временем мозг адаптируется, и дофаминовый всплеск становится менее выраженным. Для поддержания того же уровня удовольствия требуется увеличение дозы алкоголя, что становится прямым путем к развитию зависимости.

Ученые обнаружили способ восстановить производство дофамина до прежнего уровня без потребления алкоголя. Они выяснили, что введение лишней копии гена GDNF, ответственного за дофамин, страдающим алкогольной зависимостью обезьянам, позволяет им через месяц потерять интерес к алкоголю и снизить его употребление на 90%.

Для доставки гена GDNF использовался аденовирус. Ученые отмечают, что для борьбы с алкогольной зависимостью может потребоваться всего один такой инъекционный укол. Однако эффективность вакцины на людях требует еще дополнительных исследований. Ученые планируют использовать ее на данный момент для самых тяжелых случаев алкогольной зависимости.

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Лечение алкоголизма: в домашних условиях, гипнозом, лазером или медикаментами? Как лечить алкоголизм
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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