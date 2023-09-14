Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Турэксперт Барзыкин перечислил лучшие направления в бархатный сезон
Певица Татьяна Буланова уже три месяца живет отдельно от молодого супруга
Politico: Зеленского могут посадить за один стол с представителем России в ООН
Польский министр Телюс: украинское сельское хозяйство угрожает Евросоюзу
Актриса Алина Ланина похвасталась своим домом в элитном поселке в Подмосковье
Россия ведет переговоры с ОАЭ по взаимному признанию дипломов
Re:Store переходит к новому бренду и разнообразию товаров
Комик Морозов заявил, что сбросил 80 кг благодаря гастрошунтированию
Телеведущий Иван Ургант приехал в Санкт-Петербург ради съемок в кино Николая Солодникова

Загадочные световые вспышки перед землетрясением в Марокко: непостижимые явления вызывают интерес у ученых

2:06
Наука

В Марокко перед разрушительным землетрясением, произошедшим на прошлой неделе, были зафиксированы необычные световые явления, которые, возможно, связаны с самим событием. Это загадочное явление вызвало интерес у ученых, исследующих природу землетрясений, но пока остается неясным, что именно могло вызвать эти световые вспышки.

Загадочные световые вспышки перед землетрясением в Марокко: непостижимые явления вызывают интерес у ученых
Фото: openverse

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Высоких Атласских горах на востоке Марокко в пятницу и привело к гибели более 2900 человек и ранению более 5500 человек. В социальных сетях начали появляться видеоролики, на которых запечатлены яркие световые вспышки, мелькавшие в небе перед землетрясением.

Причины таких световых явлений остаются загадкой. Несмотря на редкие упоминания о подобных вспышках, связанных с землетрясениями, в записях прошлых веков, огоньки землетрясений долгое время считались чем-то мифическим, так как заранее предсказать точное время землетрясения было невозможно. С развитием современных технологий и доступностью камер наблюдения и мобильных телефонов, стало все больше видеодоказательств существования таких световых явлений.

Ученые предполагают, что световые вспышки землетрясений могут быть результатом сложной формы статического электричества, возникающего при трении тектонических плит. Это трение может порождать достаточный электрический ток для вызова электрического разряда, что, возможно, объясняет наблюдаемые перед землетрясением яркие световые вспышки.

Однако существуют и другие возможные объяснения для этих вспышек. Например, ранние толчки землетрясения могут повредить линии электропередачи, вызывая электрические дуги. Если огни землетрясений действительно связаны с мощной сейсмической активностью, это может стать важным средством раннего обнаружения землетрясений и способом улучшения прогнозирования подобных событий.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Необычные вспышки света на камерах наблюдения - предвестники землетрясений?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
В Индонезии спасли орангутанга из секс-рабства

Обезьяна попала в секс-рабство в Индонезии, её удалось спасти благодаря помощи полиции и военных.

В Индонезии спасли самку орангутанга, которую превратили в секс-рабыню
Ракетный удар по Севастополю ознаменовал начало нового этапа СВО
Кремль на перепутье: надо ли отвечать за ракетный удар по Севастополю
Зеленский готов официально объявить войну России
ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по Севастополю
Украинцы позволили Зеленскому себя уничтожить как нацию. Даже немцы это понимают Любовь Степушова Выиграть в Монте-Карло невозможно Сергей Лебедев В Скопье прошла встреча балканской инициативы Брдо-Бриони Михаил Плисюк
Учитель из ЛНР рассказал о "матче смерти" с батальоном "Айдар"*
У семилетней школьницы из США диагностировали деменцию — Daily Mail
Уязвимое место есть у всех: как россиян заставляют совершать теракты
Уязвимое место есть у всех: как россиян заставляют совершать теракты
Последние материалы
Re:Store переходит к новому бренду и разнообразию товаров
Комик Морозов заявил, что сбросил 80 кг благодаря гастрошунтированию
Телеведущий Иван Ургант приехал в Санкт-Петербург ради съемок в кино Николая Солодникова
Офисные привычки, вредные для здоровья: что говорит врач-терапевт
Обвиняемую в хищении 25 млн рублей у пенсионерки отправили под домашний арест
Актер Михаил Тройник рассказал о зависти к популярности Пересильд
Гороскоп на пятницу 15 сентября для всех знаков зодиака
Экс-морпех США Берлетик: Украина потеряет земли перед переговорами с Россией
Певица Слава обратилась к Тимуру Хайдарову из стриптиз-клуба
Россияне оценили необходимую для счастья сумму - 200 тысяч рублей в месяц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников