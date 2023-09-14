Загадочные световые вспышки перед землетрясением в Марокко: непостижимые явления вызывают интерес у ученых

2:06 Your browser does not support the audio element. Наука

В Марокко перед разрушительным землетрясением, произошедшим на прошлой неделе, были зафиксированы необычные световые явления, которые, возможно, связаны с самим событием. Это загадочное явление вызвало интерес у ученых, исследующих природу землетрясений, но пока остается неясным, что именно могло вызвать эти световые вспышки.

Фото: openverse

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Высоких Атласских горах на востоке Марокко в пятницу и привело к гибели более 2900 человек и ранению более 5500 человек. В социальных сетях начали появляться видеоролики, на которых запечатлены яркие световые вспышки, мелькавшие в небе перед землетрясением.

Причины таких световых явлений остаются загадкой. Несмотря на редкие упоминания о подобных вспышках, связанных с землетрясениями, в записях прошлых веков, огоньки землетрясений долгое время считались чем-то мифическим, так как заранее предсказать точное время землетрясения было невозможно. С развитием современных технологий и доступностью камер наблюдения и мобильных телефонов, стало все больше видеодоказательств существования таких световых явлений.

Ученые предполагают, что световые вспышки землетрясений могут быть результатом сложной формы статического электричества, возникающего при трении тектонических плит. Это трение может порождать достаточный электрический ток для вызова электрического разряда, что, возможно, объясняет наблюдаемые перед землетрясением яркие световые вспышки.

Однако существуют и другие возможные объяснения для этих вспышек. Например, ранние толчки землетрясения могут повредить линии электропередачи, вызывая электрические дуги. Если огни землетрясений действительно связаны с мощной сейсмической активностью, это может стать важным средством раннего обнаружения землетрясений и способом улучшения прогнозирования подобных событий.

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Необычные вспышки света на камерах наблюдения - предвестники землетрясений?