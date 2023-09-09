Учёные США обнаружили способность слонов обращаться друг к другу по "имени"

2:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Африканские саванные слоны, бродя по дикой природе, по-видимому, поддерживают связь со своими сородичами, используя характерные вокальные звуки, напоминающие индивидуальные "имена".

Фото: Openverse

Недавние исследования показали, что дикие саванные слоны в Кении используют уникальные вокальные звуки для обозначения и общения друг с другом.

Хотя эти исследования еще не прошли экспертную оценку, если их результаты будут подтверждены и воспроизведены, это позволит утверждать, что слоны являются единственным нечеловеческим видом, у которого в общении используются отличительные имена.

В своей лекции поведенческий эколог Майкл Пардо (Michael Pardo) из Университета штата Колорадо считает, что результаты работы его группы потенциально "стирают грань" между тем, что мы традиционно считали исключительным свойством человеческого языка, и тем, что можно обнаружить в коммуникативных системах других животных.

Поскольку большую часть дня слоны проводят в поисках пищи, нередко стадо теряет друг друга из виду. Общение с помощью индивидуальных "имен" было бы практичным методом отслеживания группы.

Чтобы изучить это, Пардо и его команда провели много часов, записывая гул слонов в дикой природе в двух разных местах Кении.

Анализируя различные атрибуты этих звуков, исследователи использовали модель машинного обучения для точного предсказания адресата каждого звука. Результаты показали, что конкретные звуки были связаны с отдельными получателями и не зависели от подражания получателю.

Когда ученые воспроизвели эти звуки 17 диким слонам, те быстрее среагировали на звук, напоминающий их "имя", и ответили повышенной вокализацией.

Полученные результаты подчеркивают потенциал программ искусственного интеллекта в понимании тонкостей общения животных. Возможно, когда-нибудь исследователи воспользуются этими знаниями, чтобы обращаться к слонам по их уникальным "именам".

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Голоса и звуки животных Африки.