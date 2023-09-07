На юго-востоке Китая среди сохранившихся останков черепах и рыб ученые обнаружили удивительную находку — скелет динозавра, обладающего интригующими птицеподобными чертами.
По оценкам специалистов, возраст динозавра, известного под названием Fujianvenator prodigiosus, примерно на 30 млн. лет превышает возраст всех подтвержденных ископаемых птиц. Эта находка может дать ценные сведения о ранних этапах эволюции птиц.
Мин Ванг, палеонтолог из Китайской академии наук, вместе с коллегами возглавил исследование. Они провели тщательный анализ, сравнив Fujianvenator prodigiosus с другими динозаврами его эпохи и более современными видами, чтобы определить его место на эволюционном древе динозавров-птиц.
Исследователи установили, что Fujianvenator prodigiosus, который был размером примерно с фазана и, вероятно, обладал перьями, принадлежал к предковой группе avialae. В эту группу входят как современные птицы, так и их ближайшие предки — динозавры.
Подобные находки ранних предков птиц редки и содержат важнейшие сведения об эволюции птиц и древней окружающей среде Земли.
В течение десятилетий считалось, что 150-миллионные останки динозавра археоптерикса являются поворотным моментом в эволюции современных птиц. Однако последние исследования поставили под сомнение эту классификацию, показав, что археоптерикс имеет больше сходства с группой Deinonychosauria, чем с Avialae. Поскольку убедительных ископаемых, похожих на птиц, в ту эпоху мало, исследователи могут лишь строить предположения о появлении этих ранних птиц.
Фудзианвенатор, появившийся через несколько миллионов лет после археоптерикса, может дать некоторые ответы, преодолевая разрыв между древними динозаврами и более современными птицами. Примечательно, что его таз имеет характеристики, более близкие к менее птицеподобным динозаврам, в том числе к своеобразному четырехкрылому Anchiornis. Это позволяет предположить, что переход от лап к крыльям у предков птиц начался рано, даже если их ноги выполняли иные функции. Кроме того, это указывает на то, что Fujianvenator шел по эволюционному пути, отличному от того, который привел к появлению современных птиц.
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