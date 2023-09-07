Учёные из Китая обнаружили недостающее животное между динозаврами и птицами

2:36 Your browser does not support the audio element. Наука

На юго-востоке Китая среди сохранившихся останков черепах и рыб ученые обнаружили удивительную находку — скелет динозавра, обладающего интригующими птицеподобными чертами.

Фото: Openverse

По оценкам специалистов, возраст динозавра, известного под названием Fujianvenator prodigiosus, примерно на 30 млн. лет превышает возраст всех подтвержденных ископаемых птиц. Эта находка может дать ценные сведения о ранних этапах эволюции птиц.

Мин Ванг, палеонтолог из Китайской академии наук, вместе с коллегами возглавил исследование. Они провели тщательный анализ, сравнив Fujianvenator prodigiosus с другими динозаврами его эпохи и более современными видами, чтобы определить его место на эволюционном древе динозавров-птиц.

Исследователи установили, что Fujianvenator prodigiosus, который был размером примерно с фазана и, вероятно, обладал перьями, принадлежал к предковой группе avialae. В эту группу входят как современные птицы, так и их ближайшие предки — динозавры.

Подобные находки ранних предков птиц редки и содержат важнейшие сведения об эволюции птиц и древней окружающей среде Земли.

В течение десятилетий считалось, что 150-миллионные останки динозавра археоптерикса являются поворотным моментом в эволюции современных птиц. Однако последние исследования поставили под сомнение эту классификацию, показав, что археоптерикс имеет больше сходства с группой Deinonychosauria, чем с Avialae. Поскольку убедительных ископаемых, похожих на птиц, в ту эпоху мало, исследователи могут лишь строить предположения о появлении этих ранних птиц.

Фудзианвенатор, появившийся через несколько миллионов лет после археоптерикса, может дать некоторые ответы, преодолевая разрыв между древними динозаврами и более современными птицами. Примечательно, что его таз имеет характеристики, более близкие к менее птицеподобным динозаврам, в том числе к своеобразному четырехкрылому Anchiornis. Это позволяет предположить, что переход от лап к крыльям у предков птиц начался рано, даже если их ноги выполняли иные функции. Кроме того, это указывает на то, что Fujianvenator шел по эволюционному пути, отличному от того, который привел к появлению современных птиц.

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