Существует проверенная древняя методика, которая позволяет качественно и полноценно сохранять информацию в памяти. Этот метод был представлен психологами и называется "умственная прогулка". Он имеет свои корни в глубокой истории и был широко использован древнегреческими и древнеримскими философами. Именно так чемпионы по запоминанию воспроизводят десятки тысяч знаков числа Пи, пишет Naked Science (NS).

Фото: "Orange and Blue Brain Anatomy Hoop Art. Hand Embroidered." by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0.