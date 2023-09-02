NS: "умственная прогулка" позволяет качественно и надолго запоминать что угодно

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Существует проверенная древняя методика, которая позволяет качественно и полноценно сохранять информацию в памяти. Этот метод был представлен психологами и называется "умственная прогулка". Он имеет свои корни в глубокой истории и был широко использован древнегреческими и древнеримскими философами. Именно так чемпионы по запоминанию воспроизводят десятки тысяч знаков числа Пи, пишет Naked Science (NS).

Фото: "Orange and Blue Brain Anatomy Hoop Art. Hand Embroidered." by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0.

Суть этой методики заключается в визуализации информации, которую необходимо запомнить. Сначала важно создать в уме максимально реалистичное представление знакомого места, будь то комната, дворик или любое другое ограниченное пространство.

После того, как локация будет чётко представлена в уме, следует начать помещать в неё предметы, которые ассоциируются с прошедшими, текущими или предстоящими событиями. Когда пространство заполнится ими, следует воображать, что вы проходите через него ещё раз в уме.

Эта методика позволяет установить прочные связи между виртуальными предметами и связанными с ними мыслями. В будущем, любой реальный предмет, который напоминает виртуальный, будет мгновенно активировать соответствующий фрагмент памяти на уровне подсознания. Это позволяет вернуться к "месту" и воскресить информацию, сохранённую в памяти.

"Просто так вы ничего не вспомните — вы всегда вспоминаете, находясь в рамках конкретной деятельности, контактируя всем телом с объектами окружающей среды. В рамках этих процессов и фигурирует память", — рассказывает кандидат психологических наук Иван Хватов.

По словам эксперта, мозг выступает просто хранилищем данных. Оно обеспечивает поставку информацию для регуляции поведения.

Современные исследования в области нейрофизиологии подтверждают эффективность этого метода. Они показывают, что он основан на частых взаимодействиях с окружающей средой на уровне нейронов человеческого мозга и способствует не только запоминанию, но и усвоению новой информации.

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