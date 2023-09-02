Существует проверенная древняя методика, которая позволяет качественно и полноценно сохранять информацию в памяти. Этот метод был представлен психологами и называется "умственная прогулка". Он имеет свои корни в глубокой истории и был широко использован древнегреческими и древнеримскими философами. Именно так чемпионы по запоминанию воспроизводят десятки тысяч знаков числа Пи, пишет Naked Science (NS).
Суть этой методики заключается в визуализации информации, которую необходимо запомнить. Сначала важно создать в уме максимально реалистичное представление знакомого места, будь то комната, дворик или любое другое ограниченное пространство.
После того, как локация будет чётко представлена в уме, следует начать помещать в неё предметы, которые ассоциируются с прошедшими, текущими или предстоящими событиями. Когда пространство заполнится ими, следует воображать, что вы проходите через него ещё раз в уме.
Эта методика позволяет установить прочные связи между виртуальными предметами и связанными с ними мыслями. В будущем, любой реальный предмет, который напоминает виртуальный, будет мгновенно активировать соответствующий фрагмент памяти на уровне подсознания. Это позволяет вернуться к "месту" и воскресить информацию, сохранённую в памяти.
"Просто так вы ничего не вспомните — вы всегда вспоминаете, находясь в рамках конкретной деятельности, контактируя всем телом с объектами окружающей среды. В рамках этих процессов и фигурирует память", — рассказывает кандидат психологических наук Иван Хватов.
По словам эксперта, мозг выступает просто хранилищем данных. Оно обеспечивает поставку информацию для регуляции поведения.
Современные исследования в области нейрофизиологии подтверждают эффективность этого метода. Они показывают, что он основан на частых взаимодействиях с окружающей средой на уровне нейронов человеческого мозга и способствует не только запоминанию, но и усвоению новой информации.
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