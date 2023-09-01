Учёные обнаружили в Солнечной системе похожую на Землю планету

2:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Отдаленные районы Солнечной системы представляют собой далекую и тенистую область, окутанную тайнами, которые до сих пор не поддаются нашему пониманию. В этой глубокой дали даже крупная планета может легко ускользнуть от нашего внимания, поскольку она спрятана от солнечных лучей.

Фото: Openverse

Среди транс-нептуновых объектов (ТНО), обнаруженных нами в этом далеком пространстве за орбитой Нептуна, наблюдаются своеобразные скопления, свидетельствующие о возможном присутствии скрытого небесного тела. Это предположение породило концепцию "девятой планеты", т. е. значительного земного мира, скрывающегося в далеких космических окрестностях, далеко за пределами нашей визуальной досягаемости.

Однако двое ученых предложили альтернативную гипотезу: существование более скромного, похожего на Землю мира, расположенного гораздо ближе, чем обсуждаемая "девятая планета". Эта гипотетическая планета, похожая на Землю, движется по наклонной орбите, что дает правдоподобное объяснение загадочному поведению, объясняемому присутствием более массивного объекта.

По мнению планетологов Патрика Софии Лыкавки из Университета Киндай (Япония) и Такаши Ито из Национальной астрономической обсерватории Японии, этот холодный и лишенный света мир, расположенный во внешних областях Солнечной системы, будет иметь массу не более чем в три раза превышающую массу Земли и не будет удаляться от Солнца более чем на 500 астрономических единиц.

В 2016 году астрономы Калифорнийского технологического института Майк Браун и Константин Батыгин выдвинули предположение о существовании гипотетической "Девятой планеты" для объяснения этих явлений.

Теперь, имея в своем распоряжении большое количество новых данных, их коллеги вернулись к этой концепции и уточнили ее. Они определили характеристики гипотетической планеты, способной прояснить несколько загадок пояса Койпера. Достоверность их предложения может быть установлена в ходе дальнейших наблюдений.

Такая землеподобная планета будет иметь массу, в 1,5-3 раза превышающую массу Земли, самую удаленную от Солнца точку орбиты, расположенную в пределах 250-500 астрономических единиц, и наклонение 30 градусов по отношению к плоскости Солнечной системы.

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Где находится Девятая планета?