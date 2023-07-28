Учёные стали ближе к открытию "девятой планеты"

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

В нашей Солнечной системе кипит бурная деятельность, она изобилует миллионами небесных тел: планет, лун, комет и астероидов.

Фото: Fotodom.ru/ REX Features

Несмотря на то, что к 1846 году были открыты все восемь основных планет, астрономы продолжают поиски новых, что привело к обнаружению небольших удаленных тел, известных как карликовые планеты, например Плутона.

Тайна девятой планеты

Астрономы посвятили бесчисленное количество часов поискам девятой планеты, которую часто называют "Девятая планета" или "Планета X", поскольку она представляет собой загадку в нашем понимании Солнечной системы.

В поисках неуловимой девятой планеты

Научное сообщество всего мира уже много лет ведет активные поиски вещественных доказательств существования девятой планеты. Согласно компьютерным моделям, девятая планета может находиться на расстоянии, по крайней мере, в 20 раз превышающем орбиту Нептуна вокруг Солнца. Поиски в основном сводятся к обнаружению отраженного солнечного света, аналогичного тому, как светит Луна на ночном небе.

Однако из-за огромного расстояния до Солнца девятая планета, как ожидается, будет выглядеть очень тусклой, что представляет собой серьезную проблему даже для самых современных телескопов. Кроме того, оптимальные условия для наблюдений ограничены определенными периодами, когда ночное небо безлунно, а место наблюдения обращено в нужную сторону.

Будущие исследования

Несмотря на все трудности, надежда не потеряна. В ближайшее десятилетие будут построены инновационные телескопы, начнутся комплексные исследования неба, которые, возможно, дадут нам возможность подтвердить или опровергнуть существование девятой планеты, сообщает издание ScienceAlert.

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Где находится Девятая планета?