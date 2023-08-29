Ученые выяснили, что есть связь между сном и заработной платы

0:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными Университета Аалто и опубликованное в журнале "Экономика и биология человека", выявило связь между вечерним хронотипом (предпочтением поздно ложиться спать) и некоторыми вредными привычками, а также более низкой заработной платой среди людей.

Фото: openverse

Испытуемые с вечерним хронотипом были более склонны к нездоровому поведению, такому как недостаточная физическая активность, курение, повышенное потребление алкоголя, а также часто страдали бессонницей. Соответственно, и заработная плата у этих людей оказалась ниже, чем у тех, кто предпочитал ранний режим сна (утренний хронотип).

Для выяснения причин связи вечернего хронотипа с вредными привычками, а также его влияния на уровень доходов будут проведены дальнейшие углубленные исследования.

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