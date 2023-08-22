Роскомнадзор пробует "мягкую" блокировку YouTube: Создание отечественного видеохостинга

Роскомнадзор (РКН) в партнерстве с ведущим оператором связи "Ростелеком" представили интернет-платформу ytonline.ru, сообщает wylsa. com.
Очевидно, что данный ресурс может стать своеобразным "обходным путём", который обеспечит доступ россиян к видеоконтенту на YouTube в случае ограничений к основному сервису. Учитывая необходимость внесения ограничений при блокировках, ytonline. ru будет осуществлять модерацию контента, запрещенного органами власти РФ на территории страны.
Сообщение о создании платформы и её целях опубликовал ресурс "ЗаТелеком", разместив скриншот письма от РКН.
Два IT-эксперта, допрошенных "Можем объяснить", подтвердили, что данный сервис разрабатывается именно для обхода блокировки YouTube, и его функционирование будет строиться в соответствии с этой целью. В настоящее время платформа временно недоступна, хотя всего несколько дней назад она работала.
Важно подчеркнуть, что в данном периоде не проводилась фильтрация трафика. Непонятно, как реагирует на такую инициативу компания Alphabet, владеющая Google и YouTube.
Вероятно, данная платформа может быть блокирована со стороны компании самостоятельно. Также остается открытым вопрос о доступности мобильных версий приложения YouTube.
Создание совместного проекта РКН и "Ростелекома" подтверждает стремление предоставить россиянам возможность доступа к видеоконтенту на YouTube в случае ограничений.
Платформа ytonline. ru будет осуществлять контроль за контентом, с учетом требований российских властей. Следует следить за развитием ситуации и реакцией компаний на данную инициативу, так как она может повлиять на будущее использование платформы и доступ к видеоматериалам на YouTube.
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