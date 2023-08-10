"Ростех": для российских вертолётов создают новый бортовой комплекс обороны

0:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Для российских вертолётов создают новый бортовой комплекс обороны, сообщил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков.

Фото: Миль

По его словам, комплекс позволит отражать атаку ракет с системой комбинированного наведения, что становится в текущих реалиях необходимо.

"Они позволят обеспечить защиту летательных аппаратов от управляемого оружия, в том числе с комбинированными системами наведения", — пояснил Артяков РИА Новости.

Как подчеркнул первый замдиректора госкорпорации, ориентируются разработчики на боевой опыт и отзывы военных в зоне СВО. К примеру, комплекс "Витебск" показал высокие результаты и надёжно защищает летательные аппараты от ПЗРК противника.

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