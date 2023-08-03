Российские госслужащие запустят собственного оператора мобильной связи

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

В России началась подготовка к созданию виртуального оператора мобильной связи, ориентированного исключительно на государственные структуры. В настоящее время этот амбициозный проект находится в стадии обсуждения и технических испытаний. Как сообщают "Известия" со ссылкой на источник в органах власти, запуск планируется осуществить на базе государственной системы информирования о дорожно-транспортных происшествиях "ЭРА-ГЛОНАСС".

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Идея создания специализированного оператора мобильной связи возникла в связи с потребностью государственных организаций в специализированных услугах. Одним из главных преимуществ использования "ЭРА-ГЛОНАСС" является возможность передачи экстренных сигналов через сети всех четырех основных федеральных операторов связи, что обеспечивает высококлассную связь в любой точке страны.

Как пояснил генеральный директор компании "ГЛОНАСС" Алексей Райкович, в настоящее время ведется активная разработка нескольких проектов в области защищенной связи, которые могут быть использованы в различных отраслях.

Возможность применения этой технологии обсуждается с профильными компаниями в различных отраслях.

Начало реализации проекта по созданию эксклюзивного оператора мобильной связи для российских государственных служащих — это значительный шаг вперед. Не так давно Государственная Дума одобрила проект, направленный на создание системы экологического мониторинга в Российской Федерации.

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