Самое крупное животное было найдено в перуанской пустыне

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Новаторское открытие — окаменелые останки кита, жившего 39 млн лет назад, — пересматривает наши представления о предельных размерах позвоночных. Хотя синий кит (Balaenoptera musculus) долгое время носил титул самого тяжёлого животного на Земле, недавно найденный Perucetus готов оспорить его господство.

Фото: www.sciencealert. com/images/2023/08/GiantWhaleIllustration.jpg

Разгадка гигантских размеров

Размеры костей Perucetus colossus указывают на то, что его скелет мог весить в два-три раза больше, чем у синего кита. Группа исследователей под руководством палеонтолога Джованни Биануччи (Giovanni Bianucci) из Пизанского университета (Италия), используя фракции скелета, оценила массу тела P. colossus, показав, что он является грозным претендентом на звание самого тяжелого животного.

Perucetus colossus

Perucetus colossus представляет собой интересную проблему для исследователей, поскольку предыдущие исследования максимального размера основывались на более мелких животных. Образец, состоящий из 13 позвонков, четырех ребер и части бедренной кости, принадлежал к базилозавридам — группе первых полностью водных китообразных. Внимательное изучение позволяет предположить, что кит не достиг полной зрелости.

Сравнив его с известными видами китов, Биануччи и его коллеги оценили размеры P. colossus, определив массу его тела между 85 и 340 тоннами. Для сравнения, самый крупный из зарегистрированных синих китов весил 199 тонн.

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Perucetus colossus