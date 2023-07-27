Разработан "вечный" метод переработки пластика

0:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Кардиффского университета разработали инновационный метод переработки цветных пластмасс.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Технология основана на использовании специализированного реактора, в который вводятся дополнительные мономеры для придания пластику ярких цветов, при этом исходные свойства не утратятся. Цветовой пигмент затем можно удалить в процессе деполимеризации. Предполагается, что этот способ позволит перерабатывать пластик бесконечно.

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