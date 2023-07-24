Демьяновская: Антибиотики могут быть в продуктах питания

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

В современном мире человек сосуществует с огромным количеством микробов и бактерий. К сожалению, бывают случаи, когда мы заболеваем, и традиционных средств лечения может оказаться недостаточно. В таких случаях врачи часто прибегают к назначению антибиотиков. Однако, по мнению врача-невролога Екатерины Демьяновской, антибиотики не ограничиваются фармацевтикой, они широко используются в сельском хозяйстве для стимулирования роста поголовья и увеличения прибыли.

Фото: pixabay.com

Повсеместное использование антибиотиков

В сельском хозяйстве антибиотики обычно вводят животным, которые впоследствии попадают в такие продукты, как молоко и яйца. В результате люди, употребляя эти продукты, неосознанно проглатывают антибиотики. Со временем это может привести к развитию устойчивости к антибиотикам, в результате чего такие заболевания, как туберкулез и пневмония, все труднее поддаются эффективному лечению.

Последствия для здоровья человека

Хотя присутствие антибиотиков в сельскохозяйственной продукции вызывает беспокойство, профессиональное мнение доктора Демьяновской заключается в том, что эти продукты при умеренном потреблении не представляют непосредственной угрозы для здоровья человека. Несмотря на риск возникновения антибиотикорезистентности, употребление любимых молочных продуктов и яиц может быть безопасным при условии умеренного потребления.

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Антибиотики - [История Медицины]