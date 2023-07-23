Frontiers: Найдена замена зубной пасте на основе фтора

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Ученые из Познаньского университета (Польша) провели комплексное исследование с целью выяснить, какая зубная паста лучше защищает от кариеса. В ходе исследования сравнивались два вида зубных паст: одна содержала "гидроксиапатит кальция", один из основных минеральных компонентов наших зубов, а другая — фтор. Результаты исследования, опубликованные в журнале Frontiers, проливают свет на эффективность этих вариантов зубных паст для поддержания здоровья зубов.

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Исследование

В исследовании принял участие 171 человек, которые были разделены на две группы. Одной группе было предписано чистить зубы два раза в день зубной пастой с гидроксиапатитом, а другой — фторсодержащей пастой. Все участники были оснащены электрическими зубными щетками и раз в полгода проходили стоматологический осмотр.

Результаты и выводы

Результаты исследования показали, что оба варианта зубной пасты были эффективны для предотвращения повреждения эмали. Примерно 89,3% участников, использующих гидроксиапатитовую зубную пасту, и 87,4% участников, использующих фторсодержащую зубную пасту, не имели повреждений эмали в течение полутора лет исследования. Это свидетельствует о том, что оба типа зубных паст одинаково хорошо защищают зубную эмаль.

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